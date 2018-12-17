شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة القرآن دون وضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم قراءة القرآن دون وضوء. وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنه وفقا لدار الإفتاء المصرية يجوز قراءة القرآن دون وضوء طالما أن الإنسان على الحدث الأصغر، لكن لا يجوز وهو على الحدث الأكبر (الجنابة)، لافتا إلى وجود فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف الذى لا يجوز دون وضوء.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة القرآن دون وضوء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .