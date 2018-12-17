شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ينيب "العصار" لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، لحضور فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، الذى يقام فى مدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر ، بحضور 30 من علماء مصر فى الخارج، من مختلف التخصصات العلمية.

وشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين، وممثلين عن مختلف جهات الدولة.



