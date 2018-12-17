شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تستعرض تاريخ وإنجازات مؤتمرات مصر تستطيع بجلسة مؤتمر "التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذى يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، عرض فيلم تسجيلى عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. وتأتى النسخة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بتنظيم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وكانت النسخة الأولى لمؤتمرات مصر تستطيع قد عقدت فى ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها" وحضره 30 عالما وخبيرا مصريا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات فى مجالات عديدة. واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر فى يوليو2017 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر فى الخارج تمشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عاما للمرأة المصرية، وحضره 32 من نابهات وعالمات مصر فى الخارج. أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر فى فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل". وتخصصت هذه النسخة فى مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصرى وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج فى مجالات الزراعة والرى وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية. وقد حظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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