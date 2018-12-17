شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: الرئيس السيسي يشغله ليل نهار بناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن الجميع يعلمون أن رئيس الجمهورية يشغله ليل نهار بناء الإنسان المصرى، ولن يبنى إلا بالتعليم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، عقب ترحيبه بضيوف المؤتمر، أن استراتيجية التعليم الجديدة في مصر فيها الخير لأبناء مصر، كما عرض المحافظ منظومة الوجبة الساخنة التي يتم تطبيقها بمدارس المحافظة.

وأوضح:" منذ أن كلفت محافظا للبحر الأحمر في 2013، وأثناء تفقد المنظومة التعليمية، هناك نسب غياب كبيرة في بعض المدارس"، مؤكدا أنه تطبيق منظومة الوجبة الساخنة فى مدارس الغردقة وغارب وسفاجا، وسيتم تطبيقها 2019 فى سفاجا والقصير.

حضر الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة "مصر تستطيع.. بالتعليم" 28 عالم من علماء مصر، وكلا من السفيرة نادية مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.