شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لعلماء مصر بالخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع انطلاق مؤتمر مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذى تطلقه وزارة الهجرة اليوم الاثنين ولمدة يومين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمى، ينشر "الخليج 365 " القائمة الكاملة للعلماء المشاركين بالمؤتمر.

ويأتي المؤتمر بمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.

و يعد المؤتمر النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك فى المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة، وهم:

1- الدكتور/ فيكتور رزق الله - عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لكبار علماء وخبراء مصر – ألمانيا

2- الدكتورة سارة فهمي – ماجيستير من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية

3- الدكتورة دينا غباشي - مستشارة في شركة Catalyst:Ed – الولايات المتحدة الأمريكية

4- الدكتورة/ ندى مجاهد – مستشار رئيس جامعة البحرين

5- الدكتور/ عمرو عبد المنعم - الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة ISCO International – الولايات المتحدة الأمريكية

6- الدكتورة / إيمان الشريف - سكرتير عام اتحاد الغرف المصرية البريطانية – المملكة المتحدة

7- الدكتور/ محمد عطا الله - الرئيس التنفيذي لجامعة إلينوي – الولايات المتحدة الأمريكية

8- الدكتور/ محمد حمودة همام – خبير الإشراف التربوي بوزارة التعليم - سلطنة عمان

9- الدكتور/ عمرو حسنين - أستاذ مساعد بجامعة ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية

10- الدكتور/ أحمد الغازولي – رئيس قسم الهندسة الهيكلية في Imperial College London – المملكة المتحدة

11- الدكتور/ هاني سويلم - المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن - ألمانيا

12- الدكتورة/ حنان خليفة - رئيس قسم تطوير التعليم والشراكات الاستراتيجية بكامبريدج - إنجلترا

13- الدكتور/ حسين زناتي - باحث زائر بجامعة كيتامي للتكنولوجيا وجامعة تشوكيو ومدرب المدرسين ومعلم خبير بمنطقة كيتامي التعليمية - اليابان

14- الدكتور / جمال إبراهيم - المدير التنفيذي للمجموعة الأوروبية للتربية العلاجية - المملكة المتحدة

15-الدكتور/ إسماعيل غيتة - دكتور مهندس في كلية التعليم ورئيس برنامج التجارة واللغات والثقافة بجامعة لورد هوب - إنجلترا

16 - الدكتور/ عبد الرازق سباق - أستاذ ورئيس مجموعة أبحاث الهوائيات وأنظمة الموجات المليمترية بجامعة كونكورديا – كندا

17- الدكتور/ طارق حجازي - بروفيسور بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واترلو - كندا

18- الدكتور/ علاء عبد العزيز – رئيس جامعة University of Prince Edward Island – كندا

19- الدكتور/ أحمد شاكر - نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد – كندا

20- الدكتور/ المؤمن عبد الله - رئيس قسم التعليم الدولي بجامعة طوكاي – اليابان

21 - الدكتورة/ هانم عبد الفتاح - الملحق الثقافي يالسفارة المصرية في اليابان

22- الدكتور/ أحمد عمار - أستاذ واستشاري جراحة الأعصاب بجامعة الدمام – السعودية

23- الدكتور/ عمرو العدوي – رئيس جامعة بيروت العربية – لبنان

24 - الدكتور/ رشيق المراغي – مؤسس شركة Safi Software INC – كندا

25- الدكتور/ عاصم أبو حطب - باحث كبير بمجموعة الزراعة والغذاء بجامعة السويد

26- الدكتور/ كريم أبو المجد – الجراح العالمي والخبير في زراعة الأمعاء – الولايات المتحدة

27 الدكتورة / أمل فرح – كاتبة وخبيرة تربوية – الإمارات

28- الدكتور/ رأفت منصور – أستاذ بمركز هندسة الترددات اللاسلكية بجامعة واترلو - كندا

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات تسهم في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.