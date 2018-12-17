شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد ساطع النعمانى ونجله يشاركان بفعاليات مؤتمر مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك أسرة الشهيد ساطع النعماني، ممثلة فى شيرين يحيى عزازى، زوجة الشهيد وابنها، فى فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم بالغردقة، وذلك تكريما لروح الشهيد ساطع النعمانى.

وتطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم ولمدة يومين، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ويأتى بمشاركة 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت فى الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".