شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يختبر مرشحين من الدعاة للدراسة بالأكاديمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقابلة مع عدد من أئمة الوزارة لاختيار مرشحين منهم للحصول على منحة ماجستير الدراسات الاسلامية.

كما يختار الوزير عدد من الدعاة للترشح للتدريب باكاديمية الدعاة، كما يختار الوزير مرشحين للتدريب بالهيئة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقال إن المرشحين لهيئة التدريب سيكونوا فى مستوى تدريبى عالٍ، منها 150 ساعة لغة، وتدريس علوم عصرية، وثقافة عامة.

وأضاف الوزير، خلال اللقاء، أن المستوى التدريبى عالٍ جدا وسيتم منحهم شهادات من وزارة الاتصالات فى علوم الحاسب مع تخصيص برامج خاصة لرفع المستويات التى يحتاج إليها المتدربين.

ولفت إلى أن المتدربين ببرنامج هيئة التدريب لتاهيل الشباب وصل عددهم إلى 50 متدربا، موضحا أن معظم متدربى الأوقاف حصلوا على تقديرات عليا بمساواة أعضاء هيئة التدريس.

وقال إنه سوف يعقد 3 لقاءات مع كل قطاع لاختبار من سيحصل على منحة الماجستير، ومن سيتم تدريبه فى أكاديمية الأوقاف، ومن سيتم اختيارهم للتدريب بأكاديمية التدريب لتاهيل الشباب، مؤكدا أن الدعاة المرشحين للدورات التدريبية بالهيئة الوطنية لتدريب وتاهيل الشباب يتمتعون بمستويات عالية حتى فى الثقافة العامة بالمقارنة بنظرائهم من المهندسين وغيرهم.

ولفت الوزير، إلى أن عددا من الأئمة الذين يجيدون اللغات الاجنبية ضحوا من اجل البلد واكتفوا بمرتباتهم لدى عملهم بمراكز اللغات بشرم الشيخ فلم تنسهم الوزارة ورشحتهم للتدريب.

وأوضح الوزير، أن مصر تنفتح على العالم ثقافيا وبحاجة الى ائمة يتقنون اللغات الاجنبية وسيتم ترشيح الدعاة المتقنين للغات الاجنبية لبرامج التبادل الثقافى والمشاركة فى برامج المعايشة خارج مصر بالاكاديميات الاجنبية التى سوف تتعاون مع الوزارة.

وأجرى الوزير نقاشات مع الدعاة لمعرفة اهتماماتهم العلمية وطالب أحد الائمة بعرض خطته وللماجستير لمناقشتها كونها تتناول خطب الوزارة المنبرية ودورها فى تجديد الخطاب الدينى.

وقرر الوزير، إمداد شباب الدعاة الدارسين بكتب متخصصة ومنحهم الزى الأزهرى مجانا وتم تسليم كتاب الوزير للفهم المقاصدى مجانا للدعاة.