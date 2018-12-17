شكرا لقرائتكم خبر عن وصول علماء مصر للقاعة الرئيسة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل علماء مصر المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم ، للقاعة الرئيسة للمؤتمر ، حيث اصطف العلماء تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر. وتزينت القاعة الرئيسية للمؤتمر بشاشات عرض ضخمة تعرض صور علماء مصر بالتعليم قبل انطلاق فعاليات المؤتمر بدقائق. وتنطلق خلال دقائق فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة ويستمر على مدار يومين ، بمشاركة 28 عالم مصرى بالخارج . ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة. من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت فى الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

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