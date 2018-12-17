طلب مناقشة عامة في البرلمان بشأن إنشاء عيادات صحية أعلى دور العبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والصحة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء عيادات صحية أعلى دور العبادة أو ملحقة بها.

وأضاف النائب "البلتاجي"، أن الدولة تنادي بأن هذا العام هو عام الصحة والتعليم ومع الحاجة الماسة إلى توفير العلاج المناسب للمواطنين كافة، ونظرا لتردي حالة المستشفيات وعدم وفائها بما يحتاجه المواطنون من علاج ورعاية يمكن أن يكون الحل بتوفير وحدات صحية أو علاجية بدور العبادة من خلال بروتوكول بين وزارتي الصحة والأوقاف ويسهم فيه المواطنون من خلال تبرعاتهم وكذا يمكن استخدام أموال الأوقاف في الإنفاق عليها بما يرفع من مستوى الخدمة الصحية ويخفف عن كاهل الدولة المثقل بالكثير من الأعباء.