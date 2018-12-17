بحضور نادية هنري وبسنت فهمي.. تفاصيل ندوة "تحديات البيئة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أقيمت مساء أمس الأحد، ندوة "التحديات التي تواجه البيئة المصرية" وذلك انطلاقا من إيمان أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائبة نادية هنري والنائبة بسنت فهمي بأهمية التنمية المستدامة وبالتشابك بين القضايا البيئية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية فالأمن الغذائي والمائي والتمتع ببيئة نظيفة يعد على رأس الأولويات الحالية والتي لم يعد الحديث عنها من قبل الرفاهية بل حق للأجيال الحالية والقادمة في مياه نظيفة وغذاء وبيئة غير ملوثة.

وحسب بيان، الاثنين، قدمت الدكتورة منال متولي، الباحثة في مجال البترول والطاقة والبيئة، عرضًا مفصلًا عن أسباب تلوث المياه في مصر ومصادره واهتمت بتوضيح مصادر تلوث المياه في مصر ومشاكل الصرف الصحي ومعالجة المياه.

كما عرضت مشكلة تلوث البحيرات نتيجة الصرف الزراعي والصناعي وكذلك القاء القمامة في هذه البحيرات مما تسبب في تلوثها والقضاء على معظم أنواع الأسماك في هذه البحيرات ومنها بحيرة المنزلة التي كانت تحتوي على 22 نوعًا من الأسماك قديمًا والتي أصبحت تحتوي على نوعين فقط من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي نتيجة احتوائها على طفيليات ضارة.

وتناولت الندوة، قضية استخدام الفحم كمصدر للطاقة والذي يعد رغم انخفاض سعره من أكثر المواد الملوثة والتي تتسبب في عدد من الأمراض.

وأوصت باستخدام مياه الصرف المعالجة جزئيًا في ري أنواع معينة من النباتات الزيتية التي يمكن الاستفاده منها والتي لا تتضرر نتيجة تلوث المياه بدلًا من استخدامها لري أشجار عديمة النفع وكذلك ومنها وجود خطة للتخلص من القمامة وتفعيل المبادرات الخاصة بالفصل من المنبع ومنها مبادرة النائبة نادية هنري تحت اسم (افصلها) بالإضافة إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي تم وضعها من خلال فتح باب النقاش مع الحاضرين.​