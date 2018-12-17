كرم كردي: لجنة انتخابات الصيادلة رفضت إعطائي إيصالًا بتسلم أوراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف وأحمد جمعة:

قال الدكتور كرم كردي، إنه تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصيادلة، منذ قليل، في مقر نقابة الصيادلة، إلا أن المسئولين عن لجنة أخذ الأوراق من المرشحين رفضوا إعطاءه إيصال بتسليمه الأوراق.

وأضاف كردي في تصريحات للصحفيين، أنه جرى الاعتداء على الصحفيين والمصورين الموجودين، وأخذ الهواتف الخاصة بهم.

وتوجه كردي لقسم قصر النيل لتحرير محضر بالاعتداء على الصحفيين والمرافقين له.