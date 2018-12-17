في اتصال بـ"سلامة".. نقيب الصيادلة يعتذر عن الاعتداء على الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من محيي عبيد نقيب الصيادلة فور وقوع حادث الاعتداء على الزملاء أثناء تغطيتهم لتقديم الدكتور كرم كردي أوراق ترشحه لانتخابات النقابة، يبلغه فيه باعتذاره عما حدث، مؤكدًا أنه سوء فهم وسيتم تداركه في أسرع وقت.

وأضاف سلامة لمصراوي، في تصريح هاتفي من "فيينا"، أن نقيب الصيادلة توعد بمعاقبة المتورطين في تلك الواقعة، على أن يتحمل كافة التلفيات التي حدثت للزملاء الصحفيين، سواء الكاميرات أو الهواتف المحمولة.

وطالب نقيب الصحفيين، الزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، بالتقدم بمذكرة رسمية لمجلس النقابة بشأن ما حدث، حتى يتسنى للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية لدعم الزملاء.