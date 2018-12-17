خبير بتطوير التعليم يطالب بوقف التعيينات في الجامعات لمدة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

طالب الدكتور منصور المتبولي، أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة فيينا، ومسئول سابق عن توحيد التعليم الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ عن الاتحاد الأوروبي عام 1990، بوقف التعيينات في الجامعات المصرية لمدة 10 سنوات على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وقال المتبولي لمصراوي، الاثنين، إنه يسعى لنقل المنظومة الأوروبية في تطوير التعليم إلى مصر، من خلال التطوير الجامعي وكيفية النهوض بها، مطالبا بالبدء في تغيير مفهوم الكوادر العلمية بالجامعة، فلا يوجد أقسام في العالم أكثر من أستاذ جامعي واحد فقط "بروفيسور"، يقود فريق عمل من الباحثين ويكون لديه خطه يحاسب عليها.

وأضاف، أن تعدد الوظائف والتسلسل في الجامعات "معيد – مدرس مساعد، مدرس إلخ" أمر عفى عليه الزمن ولا يصلح للقرن الواحد والعشرين، ولابد أن تكون الجامعات منتجة ولديها أساتذة متخصصون يتم محاسبتهم.

وطالب المتبولي، بوقف التعينات في الجامعات لمددة 10 سنوات، مشيرا إلى أن التعيينات بالجامعات في العالم تكون "انتروناشيونالي"، موضحا أنه في جامعة فيينا 34 أستاذ بالجامعة بينهم 4 فقط من النمسا، ولم يتجدد التعيين فيها حتى الآن.