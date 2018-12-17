رئيس "العربية للتصنيع" يبحث التعاون المشترك مع سفير قبرص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، مع خاريس موريتسيس سفير دولة قبرص بالقاهرة.

وحسب بيان، اليوم، بحث "التراس" فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب القبرصي في العديد من مجالات الصناعة وتبادل الخبرات والتدريب.

وأوضح "التراس" أن مناخ الاستثمار الذي تشهده مصر الآن، كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة.

تأتي تلك الزيارة في إطار تعميق وتعزيز التعاون والعلاقات بين مصر وقبرص والمُشاركة المُتميزة للجناح القبرصى بمعرض إيديكس الدولي.

من جانبه أشار سفير قبرص بالقاهرة، إلى أن مجالات التعاون التي تم بحثها تمتد للعديد من المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة في ظل التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية، مشيدا بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وخطتها الطموحة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية.

وأكد موريتسيس، أن نجاح مصر في تنظيم معرض إيديكس الدولي رسالة للعالم بمكانة وثقل مصر ودورها الرائد في المنطقة، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من مجالات التعاون والأنشطة الاقتصادية.