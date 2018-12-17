فك طلاسم مقتل عجوز ببولاق الدكرور.. نجل شقيقتها هشم رأسها لسرقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من أسبوع، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في فك طلاسم جريمة مقتل عجوز عُثر عليها مهشمة الرأس داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن الجاني هو نجل شقيقتها.

البداية بلاغ تلقاه العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة، وانتقل مأمور القسم ونائبه إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليه تبلغ من العمر 70 سنة تقيم بمفردها، وأن الجاني تعدى عليها بالضرب بآلة حادة وتحديدا بمنطقة الرأس، واستولى على مشغولات ذهبية، وفر هاربا.

وشكل العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث غرب الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش القطاع، والمقدم هشام بهجت، والنقيب كريم عبد الرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور؛ لتحديد هوية المتهم وضبطه.

خطة البحث تركزت على فحص المترددين على المنزل وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار، فضلا عن سماع أقوال الجيران الذين أبلغوا شرطة النجدة عن الواقعة، وتبين أن هناك مشاهدات لنجل شقيقة المجني عليها أثناء مغادرته للعقار في توقيت متزامن لارتكاب الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد الجوهري ومعاونيه الرائد أحمد عصام والنقيبين كريم عبد الرازق وأحمد مندور من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشد عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.