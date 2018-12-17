ننشر أقوال زوجة أستاذ جامعي انتحر شنقا ببولاق الدكرور: "مش أول مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة أستاذ جامعي مشنوقًا داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الواقعة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقالت زوجة الأستاذ الجامعي أمام النيابة، إن زوجها كان يعاني من مرض نفسي قبل 4 سنوات، بسبب ضغوطات الحياة، وأنه كان يخضع لجلسات للعلاج النفسي داخل بعض المستشفيات، ولكن حالته الصحية لم تتحسن، مضيفةً: "مش أول مرة يحاول الانتحار"، فقد أقدم على الانتحار عدة مرات، آخرها قبل أسبوعين، عندما تناول أقراصًا مخدرة أفقدته الوعي، وتم نقله إلى معهد السموم.

وأكملت الزوجة أنها شاهدت زوجها مشنوقًا فور عودتها إلى المنزل، مشيرة إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية.

وكشفت التحريات الأولية أن المنتحر شنق نفسه مستغلاً تواجده بمفرده بالمنزل، وفور عودة زوجته من عملها اكتشفت الواقعة.