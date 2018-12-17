تأجيل دعوى تعيين خريجي معهد إعداد قواعد البيانات أسوة بخريجي التحاليل لـ 14 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي بصفته وكيلا عن خريجي معهد فني إعداد قواعد البيانات التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، للمطالبة بتعيينهم أسوة بخريجي معهدي فني مختبرات والتحاليل البيولوجية التابع لنفس الكلية، لجلسة 14 يناير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٥٤١٣ / 72 ق، وزير الصحة وعميد كلية العلوم جامعة الأزهر ورئيس جامعة الأزهر.

وذكر أن جميع الخريجين الذين أقام الدعوى نيابة عنهم متساوين مع باقي زملائهم من خريجي المعاهد الفنية الصحية شعبة تسجيل طبي وإحصاء، وذلك استنادا على أن الدراسة والمناهج للمعاهد المنبثقة عن كلية العلوم مساوية للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية شعبة تسجيل طبي وإحصاء وذلك بناء على مخاطبة رسمية من النقابة العامة للعلوم الصحية وجهت إلى عميد كلية العلوم جامعة الأزهر.

واستندت طلبات الطعن على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور.