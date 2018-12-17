الكسب غير المشروع: سنتخذ إجراءات بشأن إخفاء 30 مليون جنيه مملوكين لحسين سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تسلَّم الأوراق الخاصة بواقعة إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء.

وأضاف في تصريح مقتضب لمصراوي، الاثنين، أن الجهاز سيتخذ إجراءات رفض الإفصاح عنها حفاظًا على سير التحقيق، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

كانت الرقابة الإدارية كشفت أمس الأحد، عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء.

وذكرت الرقابة في بيان لها، أن المدير التنفيذي أخفى الأموال عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.

وأعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في 4 أغسطس 2016، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريًا.