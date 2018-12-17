"الأموال العامة": ضبط موظفي جمعية استوليا على أموالها بسوهاج وسقوط تاجري عملة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما باستغلال موقعهما بإحدى الجمعيات بسوهاج، واستوليا على نحو 142 ألف جنيه، وسقوط تاجري عملة بالغربية.

كشفت التحريات بوجود مخالفات مالية شابت أعمال إحدى الجمعيات بمحافظة سوهاج مما أدى إلى الإضرار بالمال العام في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2017 ، وتبين قيام "اسراء أ. م"، المدير التنفيذي للجمعية في غضون عام 2016 ، اسلام ع. ، المدير التنفيذي للجمعية في غضون عام 2017، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج؛ باستغلال موقعهما الوظيفي بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية من أموالها ، وشملت :صرف 34 شيك خلال عامي 2016 ، 2017 لا يوجد لهما مستندات صرف بإجمالي مبلغ (42,169,88 ) اثنان وأربعون ألف ومائة وتسعة وستون جنيهاً وثمانية وثمانون قرشاً، وتوريد مبالغ مالية لصالح الجمعية بحساباتهما بأحد المصارف أقل من المبالغ المالية المتحصلة فعلياً خلال تلك الفترة مقابل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية بإجمالي مبلغ ( 14,995 ) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وشراء بعض أدوات أعمال الصيانة والدهانات بمبالغ كبيره بالأمر المباشر وبدون عرض شراء بما هو قيمة مبلغ ( 84,823,15) أربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وخمسة عشر قرشاً .

مما أدى للإضرار بالمال العام بما هو قيمة إجمالي المبالغ المالية المستولى ( 141,988,03) مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهاً وثلاثة قروش وقد تأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق أخر، أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قيام "محمد . ا . ح" مالك محل أدوات كهربائية -كائن بقرية ميت بدر حلاوة دائرة مركز شرطة سمنود، ومقيم بذات الناحية، بمزاوله نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل الخاص به مقراً لممارسة نشاطه غير المشروع .

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه وضبطه بالمحل الخاص به، وعثر بحوزته مبالغ مالية قدرها (5680 يورو، 2200 دولار أمريكي، 2000 ليرة لبناني، 100ريال سعودي، 70915 جنيهاً مصرياً) وهاتف محمول، وكذا ضبط "محمد . م . ع"، موظف بمكتب بريد - ومقيم بذات الناحية، حال حضوره لاستبدال عملات أجنبية من الأول، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على مبالغ مالية قدرها ( 700 يورو، 85 جنيهاً ) وهاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم الأول بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأقر المتهم الثاني بحضوره للتعامل في النقد الأجنبي مع الأول، واستبدال المبلغ المضبوط منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.