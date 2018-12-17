خلال 24 ساعة.. ضبط 4035 مخالفة مرورية متنوعة و28 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية عدة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 4035 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1877 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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