شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يقرر خصم 20% من مستحقات شركة النظافة لتقاعسها عن أداء عملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، خصم 20% من مستحقات شركة النظافة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمسؤولة عن أحياء جنوب وغرب المدينة وذلك لتقاعسها عن القيام بالأعمال المنوطة لها بتفريغ صناديق وحاويات القمامة أولاً بأول، بجانب وجود بعض تراكمات المخلفات المجاورة للصناديق في الشوارع الداخلية مما يتسبب في حدوث تلوث بيئي وتشويه للوجه الحضاري في هذه المناطق.

وقام إبراهيم باستدعاء مسؤولى مجلس المدينة والأحياء للتشديد على متابعة آلية النظافة العامة اليومية باستمرار والمواجهة الحاسمة لظاهرة النباشين بعد ضبط المحافظ لإحدى العربات المستخدمة في ذلك أثناء جولته الميدانية، علاوة على الحد من انتشار الباعة الجائلين داخل الأحياء السكنية، فضلاً عن التنسيق مع الطب البيطرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة.

ووجه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتركيب أغطية لبالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحى مع رفع مناسيبها لنفس مستوى الطريق، وهو الذي يتوازى مع الانتهاء من خطة مديرية الطرق لرصف الشوارع الرئيسية والجانبية ومنها الطريق المؤدى إلى مشروع الإسكان المميز، بالإضافة إلى إصلاح الأسوار الخاصة بحديقة مسجد السلوى بالعقاد .