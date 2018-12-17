شكرا لقرائتكم خبر عن «التعمير» تطرح كراسات شروط مزاد «سهل الطينة» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد حلمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على قيام هيئة التعمير بطرح كراسات الشروط لمزاد مشروع سهل الطينة بشمال سيناء داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بجميع مديريات الزراعة ومناطق التعمير التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.

وقال «حلمي» إن الهدف من طرح كراسات الشروط في مديريات الزراعة بالمحافظات هو تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على كراسات الشروط ودخول المزاد.