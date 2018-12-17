شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 18.5 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 6 ملايين و51 ألفا و855 مواطنا حتى ظهر اليوم السابع عشر «للمرحلة الثانية» من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٨ مليونا و٥٧٦ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٣٤٨ ألفا و٦٦٢ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف «مجاهد» أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد ٧٧ ألفا و٨٩٣ طالبا، والبحيرة ٦٨ ألفا و٢٣٦ طالبا، وأسيوط ٦١ ألف طالب، والقليوبية ٥٢ ألفا و٣٢٣ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح «مجاهد» أن هناك 6 ملايين و51 ألفا و855 مواطنا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين ٢ مليون و١٧٧ ألفا و٨١٨ مواطنا، تلتها سوهاج بـ ٧٧٦ ألفا و٥٢٤ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٧٦٢ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ ٦١٩ ألفا و٢٣١ مواطنا ثم الاسماعيلية بـ ٥٤٢ ألفا و٢٤٢ مواطنا، ثم بني سويف بـ ٥٠٥ آلاف مواطن.

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .