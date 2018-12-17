شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تنتفض لمواجهة أمطار «الفيضة الصغرى» وتستمر 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت أجزاء من محافظة الإسكندرية والساحل الشمالى لموجة من الطقس السيئ، صباح الاثنين، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة. وتتزامن موجة الطقس السيئ مع بدء نوة «الفيضة الصغرى» والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة. من جانبه أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار. فيما شدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي على جميع الأحياء والأجهزة المعنية بالدفع بسيارات «النافوري» والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار وسرعة التعامل معها. ودفعت إدارة المرور بدوريات اضافية للقضاء على اماكن الازدحام وخاصة بطريقى الكورنيش وابى قير لتحقيق السيولة المرورية. وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار.

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