شكرا لقرائتكم خبر عن أمن «الصيادلة» يعتدي على صحفيين بـ«المصري اليوم» ويحتجزهما داخل النقابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة مؤسفة وغير مبررة، اعتدى أمن نقابة الصيادلة، الاثنين، على عدد من الصحفيين بالضرب والسب، أثناء قيامهم بعملهم وتغطية فعاليات استقبال طلبات الترشح لمقعد النقيب العام للصيادلة.

وأصيب 4 صحفيين على الأقل، بينهم الزميلين عاطف بدر ومحمد شكري الجرنوسي من «المصري اليوم»، وزملاء آخرين في صحيفتي الوطن واليوم السابع، جراء الاعتداء عليهم.

كما احتجز أمن النقابة الزملاء داخل مقر النقابة، وحطم كاميرات التصوير والهواتف المحمولة الخاصة بهم أثناء الاعتداء عليهم.

وتطالب «المصري اليوم» بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بالمخالفة للقانون، لما يمثله ذلك الإجراء المرفوض من جانب بعض العناصر داخل النقابة من اعتداء على حرية الصحافة وعدم تمكين الصحفيين من أداء مهام عملهم، وتحمل النقيب الحالي المسؤولية كاملة عن سلامة الزملاء.

محررى المصري اليوم

محررى المصري اليوم

محررى المصري اليوم