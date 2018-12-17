شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تضبط عضوًا بلجنة حصر الضرائب العقارية اختلس 12 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت هيئة الرقابة الإدارية، الاثنين، عن قيام أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه. ونجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تضبط عضوًا بلجنة حصر الضرائب العقارية اختلس 12 مليون جنيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .