شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس محكمة سمسطا الجزئية في حادث سير ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب رئيس محكمة سمسطا الجزئية، الاثنين، إثر اصطدام سيارته الملاكي بعامود إنارة بالطريق الزراعي، وتم نقله إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوصول المستشار أحمد نادي 40 سنة رئيس محكمة سمسطا الجزئية بمحافظة بني سويف إلى مستشفى سمسطا المركزي مصابا بجرح قطعى بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيادة رئيس المحكمة سيارة رقم 47926 ملاكي المنيا قادما من مركز سمسطا ومتوجها إلى مركز ببا، وأمام قرية هيليه بالطريق الزراعي اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق مما أدى لوقوع الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.