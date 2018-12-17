شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مقبرة كاهن التطهير بسقارة يتصدر الصفحات الأولى للصحف العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر خبر الكشف عن مقبرة كاهن التطهير الملكي في عهد الملك «نفر اير كا رع» بمنطقة سقارة الأثرية والذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت الماضي، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية، التي وصفته بكشف العام لما تتميز به المقبرة من تخطيط معماري متميز، حيث تحمل جدرانها العديد من النقوش الملونة غاية في الجمال لمظاهر الحياه اليومية وتماثيل ضخمة ملونه للمتوفي وامه وزوجته.

وعثر على المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، كما تحتوي على 18 نيشة بها 24 تمثال كبير منحوت في الصخر وملون تصور صاحب المقبرة وعائلته، اما الجزء السفلى من المقبرة فبه عدد 26 نيشة صغيرة تحوى على حوالى 31 تمثال منحوت في الصخر.

وتضم ارضية المقبرة خمسة ابار للدفن ستقوم البعثة المصرية برئاسة د. مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار باستمرار الحفائر بها للكشف على ما تحتويه من اسرار.