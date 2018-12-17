شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاجها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 21»، الإسكندرية «11 – 20»، قنا «9 – 21»، الأقصر «9 – 22»، وأسوان «11– 22».