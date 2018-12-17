شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «القومي للطفولة»: نجحنا في إحباط زواج طفلين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بدلة كاملة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، في بيان له، الاثنين، إنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لأعمال شؤونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدت «العشماوي» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونى للزواج، حتى يكون لديهم الوعى الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.

وفى هذا الصدد، أدانت الأمين العام للمجلس هذا الزواج والذى يعد انتهاكا صارخ لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة «١١٦»مكرر ( أ )من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذة الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

ونوهت «العشماوي» أن المجلس يقوم بدوره الفعال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونى للزواج سواء للفتيات أوالذكور هو ١٨ عاما وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.