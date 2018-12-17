شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عشش محفوظ بالمنيا يطالبون بتغيير اسمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تطويرها بتكلفة ١٠٣ ملايين جنيه لتشمل ٨٥٩ وحدة سكنية و٨٩ وجدة سكنية تجارية، طالب سكان منطقه عشش محفوظ بجنوب المنيا المسؤولين بالمحافظة وجهاز تطوير العشوائيات بتغيير اسم منطقه عشش محفوظ إلى المستقبل أو روضة محفوظ، ليتناسب مع التطوير والشكل الجديد للمنطقة.

وقال محمد فرحات، أحد سكان المنطقة، إنهم تقدموا بمذكرة إلى المحافظ اللواء قاسم حسين، ورئيس مركز المنيا محمد السيد، يطالبون بالاستجابة لمطلبهم وتغيير اسم المنطقة، مؤكدا أن الأهالي أشادوا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهاز تطوير العشوائيات والمسؤولين بالمحافظة في تطوير المنطقة.

من جانبه، قال محمد السيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه اعد مذكرة المحافظ بطلب السكان ومقترحهم بالاسم الجديد سواء روضة محفوظ أو المستقبل، مؤكدا أن اللي التنفيذي ناقش المشكلة بجلسة المنعقدة الاثنين ١٧ ديسمبر الجاري. وتم الموافقه على طلب الأهالي.

من جانبه، قرر المحافظ اللواء قاسم حسين، اعداد مذكرة إلى جهاز تطوير العشوائيات بتغيير اسم المنطقة بالمقترحين الجديدين، بعد أن وافق المجلس التنفيذي على طلب الأهالي ومذكرة رئيس المركز .

يذكر أنه تم تطوير منطقه عشش محفوظ جنوب مدينة المنيا بتكلفة ١٠٣ مليون جنية لتشمل ٨٥٩ وحدة سكنية و٨٩ وجدة سكنية تجارية، حيث تم تسليم الوحدات للمستحقين على ٣ مراحل.