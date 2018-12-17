شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الصحة لمتابعة ملفات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة عدد من ملفات القطاع والمرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.
وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليونا و576 الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الصحة لمتابعة ملفات القطاع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .