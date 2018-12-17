شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ومستشار النمسا يبحثان التعاون المشترك.. ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المستشارية الاتحادية فى فيينا، حيث كان فى استقباله المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز". ويشهد الرئيس السيسى والمستشار النمساوى توقيع عددا من مذكرات التعاون المشترك بين مصر والنمسا، وذلك عقب جلستى المباحثات الثنائية والموسعة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار النمساوى، عقب انتهاء المباحثات .

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