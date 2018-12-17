شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى النمساوى فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى النمساوى فى فيينا





وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله القصر الرئاسى النمساوى فى فيينا.





سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المنتدى الإفريقى الأوروبى فى النمسا، وقالت إن فيينا ستجري محادثات مع القاهرة في محاولة لاستخدام الأيام الأخيرة من رئاستها للاتحاد الأوروبي لإحياء حملة التكتل لحث دول شمال أفريقيا لاستقبال المزيد من المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط.





نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لطفلين فى حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بدلة كاملة.





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء الوزارة استعداداتها لإطلاق حملة قومية خلال شهر فبراير المقبل للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية على مرحلتين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية.





بدأت قبل قليل، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا.





اهتمت الصحف الأمريكية، اليوم الاثنين، بالاكتشاف الأثرى الكبير الذى تم الإعلان عنه مؤخرا والخاص بمقبرة "واح تى" أحد كبار الموظفين بسقارة من عهد الملك تنفر اير كارع من أواخر الأسرة الخامسة.





اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره النمساوى "ألكسندر فان دير بيلين" لتحية أبناء الجالية المصرية بالقصر الرئاسى النمساوى.



