شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 18.5 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٦ مليون و ٥١ الف و ٨٥٥ مواطن حتى ظهر الخليج 365 عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٨ مليون و ٥٧٦ الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٣٤٨ ألف و ٦٦٢ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد ٧٧ الف و ٨٩٣ طالب، والبحيرة ٦٨ الف و ٢٣٦ طالب، وأسيوط ٦١ الف طالب، والقليوبية ٥٢ الف و ٣٢٣ طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك ٦ مليون و ٥١ الف و ٨٥٥ مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين ٢ مليون و ١٧٧ ألف و ٨١٨ مواطن، تلتها سوهاج بـ ٧٧٦ ألف و ٥٢٤ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٧٦٢ ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ ٦١٩ ألف و ٢٣١ مواطن ثم ثم الاسماعيلية بـ ٥٤٢ ألف و ٢٤٢ مواطن، ثم بني سويف بـ ٥٠٥ ألف مواطن.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .