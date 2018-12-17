شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء نقابة الصيادلة يعتدون على الزميلة آية دعبس وكرم كردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى عدد من أعضاء نقابة الصيادلة على الزميلة آية دعبس، محررة ملف النقابات المهنية بجريدة الخليج 365، وقاموا بالاستيلاء على هاتفها، خلال تواجدها اليوم بمقر النقابة لمتابعة مهام عملها فى تغطية فعاليات تقدم المرشحين لانتخابات النقابة العامة.

كما تم الاعتداء على الدكتور كرم كردى، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصرى، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة، وتم حجزه والزميلة آية دعبس.

و"الخليج 365" يستنكر هذا التصرف "البلطجى"، فإنه سيتقدم ببلاغ للجهات المعنية ضد نقيب الصيادلة الحالى الدكتور محيى عبيد ومجلسه، ويحملهم المسئولية كاملة عن سلامة الزميلة.