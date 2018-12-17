شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يمنع زواج طفلين بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لطفلين فى حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بدلة كاملة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل 16000 وتم تسجيله برقم 148479، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لاعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدت " العشماوى" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونى للزواج، حتى يكون لديهم الوعى الكامل لتحمل المسئولية فى هذا الشأن.

وعلى صعيد متصل، أدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذى يعد انتهاكا صارخ لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة "116 "مكرر ( أ )من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذة الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

ونوهت "العشماوى"، إلى أن المجلس يقوم بدوره الفعال فى مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونى للزواج سواء للفتيات أوالذكور هو 18 عاما وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.