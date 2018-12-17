شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. قصر الرئاسة النمساوى يستعد لاستقبال الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى قصر الرئاسة النمساوى استعدداداته منذ قليل لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يبدأ الرئيس نشاطه اليوم الاثنين، فى العاصمة النمساوية فيينا، بحفل استقبال رسمى من قبل الرئيس الاتحادى "ألكسندر فان دير بيلين".

وعقب ذلك يصل الرئيس السيسى إلى المستشارية الاتحادية، حيث سيكون فى استقباله المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، وسوف يشهدان توقيع مذكرات تعاون مشترك بين مصر والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار النمساوى، يليه لقاء الرئيس السيسى مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.



















