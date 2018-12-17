شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمريكى يسلط الضوء على اكتشاف مقبرة "واح – تى" بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن واح تى فى هذه المقبرة ذكر اسم والدته فى كل مكان تقريبا، مشيرا إلى عشرات الكتابات الهيلوغريفية والتماثيل والرسومات.

وأوضحت الصحيفة، أن الصور والفيديوهات الخاصة بالمقبرة التى يعود عمرها إلى 4400 عام، تظهر حالتها الاستثنائية، وقال وزيرى لوكالة رويترز إنها فريدة من نوعها فى العقود الأخيرة.

ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، تقريرا عن المقبرة أيضا، وقالت إنه فى حين أن هذه المقبرة قد تكون الأولى من نوعها التى يتم اكتشافها فى عام 2018، إلا أن مصر قد اكتشفت العديد من الآثار المهمة والمواقع الأثرية الهامة هذا العام، ففى سبتمبر الماضى أعلنت وزارة الآثار عن اكتشاف قرية كاملة تعود إلى ما قبل عهد الفراعنة إلى حوالى عام 5000 قبل الميلاد.