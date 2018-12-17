شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يصل قصر الرئاسة فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القصر الرئاسى النمساوى . وكان قد توافد أبناء الحالية المصرية على قصر الرئاسة فى النمسا، قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ينتظره حفل استقبال رسمى من قبل الرئيس الاتحادى "ألكسندر فان دير بيلين".

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