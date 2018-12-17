شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تكرم الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مجموعة من قيادات الإعلام والعلاقات العامة، خلال الملتقى العربى الأول للعلاقات اليوم الاثنين بالقاهرة. وشمل التكريم كل من: حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين الراعى الإعلامى للملتقى، وحمود بن عوده نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة بشركة الكهرباء السعودية الراعى الفضى للملتقى، وهالة حمدان مدير إدارة المعارض والمؤتمرات بشركة مصر للطيران الناقل الرسمى للملتقى، ورنا جمالى مدير إدارة العلاقات العامة بشركة كوكا كولا مصر، ولولا زقلمة رئيس مجلس إدارة شركة رادار.

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