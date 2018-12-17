شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الجديدة: قطع المياه عن عدة مناطق مساء اليوم لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس(الحي الأول- الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية- منطقة غرب الجولف)، والتجمع الأول(الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث(محلية3- محلية4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1 ، 2).
وأوضح أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 17- 12- 2018 وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه(4) ، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليه.
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