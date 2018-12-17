شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس زامبيا الأسبق لزيارة المعالم الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، صباح اليوم الاثنين، "روبيه بيوزانى باندا" رئيس جمهورية زامبيا الأسبق وأسرته فى قاعة كبار الزوار بمطار الأقصر الدولى فى زيارة تستغرق يومين للمحافظة. وفور وصوله توجه رئيس زامبيا الأسبق بصحبة عائلته مباشرة لزيارة المعالم الأثرية لمعابد الكرنك ، حيث أبدى انبهاره الشديد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال جولتهم. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الزامبى الأسبق غداً الثلاثاء بزيارة المعالم الأثرية للبر الغربى للأقصر، حيث سيزور معبد حتشبسوت ووادى الملوك ووادى الملكات، على أن يقوم بعدها بجولة نيلية على متن أحد الفنادق العائمة لزيارة معالم محافظة أسوان السياحية.

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