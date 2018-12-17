شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون تل أبيب يهاجم لاعب الجودو رمضان درويش لرفضه مصافحة مسئول إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، لاعب الجودو المصرى رمضان درويش بعدما رفض مصافحة رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلى موشية فونتى، واصفة ذلك بالفضيحة فى المحافل الدولية وخلط السياسة بالرياضة.

درويش وقالت القناة، إنه أثناء مراسم تسليم منح ميداليات وزن 100 كيلو فى بطولة الجودو الدولية، وإحراز درويش الميدالية البرنزية رفض "درويش" مصافحة رئيس اتحاد إسرائيل للجودو. وأضافت القناة، أن درويش رفض مصافحة لاعب الجودو الإسرائيلى بيتار بلشيك فى جميع اللقاءات التى جمعتهما خلال المنافسات الدولية .

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