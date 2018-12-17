شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يتسلق سقالات محطة مياة جزيرة الدهب لمتابعة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، العاملين بمشروع محطة مياة جزيرة الدهب بحى جنوب الجيزة، بالتواجد وسطهم بعد تسلقه السقالات الحديدية الخطرة المخصصة للعمال ليتأكد بنفسه من نسب تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

ووجه المحافظ، إنذار شديد اللهجة للشركة المنفذة للمشروع بعد تأكده من تأخر تنفيذ الأعمال الميكانيكية لمحطة المياه، مما يتسبب فى تأخر تشغيل المشروع عن المواعيد المقررة له، مؤكداً أنه سيتابع يومياً نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة حتى يتم الأنتهاء منها وتشغيلها قبل بداية موسم الصيف القادم.

وأشار إلى أن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى 80 ألف م3/يوم – مرحلة ثانية 80 ألف م3/يوم)، مؤكدا أن المحافظة تسابق الزمن بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للأنتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها نظراً للحاجة الشديدة لتلك المشروعات للقضاء علي أي مشكلات مستقبلاً .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والدقي .

و تابع راشد، مستوى النظافة بميادين الرماية والجيزة والمنيب وشوارع الهرم والمنصورية والبحر الأعظم، حيث رافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية .