شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التعمير تطرح كراسات شروط مزاد سهل الطينة بجميع مديريات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وافق على قيام هيئة التعمير بطرح كراسات الشروط لمزاد مشروع سهل الطينة بشمال سيناء ( داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد) بجميع مديريات الزراعة ومناطق التعمير التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية. وقال رئيس هيئة التعمير ، أن الهدف من طرح كراسات الشروط في مديريات الزراعة بالمحافظات هو تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على كراسات الشروط ودخول المزاد.

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