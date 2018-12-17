شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين تفتتح مكتب تأشيرات جديد.. والسفير أيقوة: يعزز علاقتنا مع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح السفير الصينى بالقاهرة، سونج أيقوة صباح اليوم الاثنين مركز خدمة طلب التأشيرات الصينية بالقاهرة، وقال إن المركز الجديد سيساعد على تعزيز التطور السريع للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والصين.

وأضاف فى كلمته بمناسبة افتتاح المركز أن الأعوام الماضية شهدت تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين القاهرة وبكين، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسى الصين 5 مرات، كما حضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى المعرض الدولى للواردات فى شنغهاى وكانت مصر إحدى الدول ضيوف الشرف، بينما زار الرئيس الصينى شي جين بينج ونائبه وانج تشى شان القاهرة فى السنوات الأخيرة.

وكنتيجة لذلك، أضاف السفير أيقوه فى كلمته، أن تطور التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة مثل التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التواصل بين الشعبين شهد مستوى جديدا، حيث زاد عدد تبادل الأشخاص فى عام 2017 بين البلدين ليصل إلى 400 ألف شخص ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 600 ألف العام الجارى.

كما يزيد عدد المصريين المتقدمين للحصول على التأشيرة الصينية سنة بعد سنة، بحسب السفير، حيث أصدرت السفارة الصينية بالقاهرة هذا العام 43 ألف تأشيرة، ليصل إجمالى التأشيرات بالإضافة إلى تلك التى أصدرتها القنصلية الصينية فى الأسكندرية إلى 60 ألف تأشيرة، موضحا أن هناك زيادة 10% بالمقارنة بالعام الماضى.

وأضاف السفير الصيني أن المركز سيساعد على تسهيل استخراج التأشيرات للأصدقاء المصريين وأن المركز سيقدم أشياء جديدة، مشددا على أن المركز سيساعد على تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين.

وأعرب عن سعادته بزيادة عدد تأشيرات المصريين، مؤكدا أن المركز سيساعد على تحسين خدمات استخراج التأشيرات وتسهيلها وسيجعل زيارات المصريين للصين أكثر راحة.

وستكون شركة VFS لخدمات التأشيرات المسئولة عن تشغيل المركز المعنى باستصدار التأشيرات للسفر إلى الصين.