ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو فودو في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان: ضبطت مباحث قسم شرطة عين شمس، 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو فودو وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهرة قيام كل من "احمد س" و"الحسين م" و"محمد ا" اثناء استقلالهم "توك توك" بحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو جرام و30 جرام من الكيتامين، وزجاجة أسيتون، ومبلغ مالي. أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع ومركبة "توك توك" لتسهيل تنقلاتهم .‎

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