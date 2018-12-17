بـ5 كيلو استروكس.. القبض على تاجر مخدرات بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس بمنطقة الوراق.

تحريات العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، أكدت أن "حسين.أ.ع" عاطل، مقيم بمنطقة القومية العربية، له معلومات جنائية، يتاجر في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وباستهداف المتهم تمكنت قوة من العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار 5 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس، وطربة لمخدر الحشيش وزنت 225 جراما، ولتر من مادة الأسيتون تستخدم في تصنيع المخدر، و11300 جنيه.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.