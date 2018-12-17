أمن القاهرة يبحث عن هاربين سرقا 89 ألف جنيه من شرطة أغذية بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها للقبض على متهمين هاربين سرقا بالاشتراك مع 3 آخرين بينهم أمين خزينة أحد فروع شركات الأغذية، 89 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة بمنطقة الزيتون.

تلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بلاغًا من "نبيل ع. ع"، ممثل قانوني لإحدى شركات المواد الغذائية باكتشافه سرقة مبلغ مالي 89,000 ألف جنيه من داخل خزينة فرع الشركة بالزيتون.

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلٍ من "مجدى ر. ع"- 32 سنة، أمين الخزينة بذات الفرع، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، "أحمد ش. ع"، 21 سنة، و"يوسف ج. م" 21 سنة، و"محمد .ر.ح"، 29 سنة، "هارب"، سيد، وشهرته "سيد الأسمر"، هارب، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبط المتهمين من الأول للثالث.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الرابع والخامس بتحريض من المتهم الأول، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 65 ألف جنيه من " متحصلات الواقعة "، وأقروا بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة الهاربان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.